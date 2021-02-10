Android 12 превращает Xiaomi Mi 11 и OnePlus 9 в «кирпичи»

620

После установки Android 12 у Xiaomi Mi 11 и OnePlus 9 обнаружены проблемы

OnePlus один из производителей смартфонов, чьи устройства присоединились к программе бета-тестирования Android 12. Обкатывать прошивку решено на OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Но не прошло и суток, как производитель вынужден был отозвать обновление из-за серьезных проблем.

На своем официальном форуме компания заявила о том, что вынуждена удалить ссылки для загрузки Android 12 для серии OnePlus 9 из-за негативных отзывов пользователей. Они жаловались на то, что после установки обновления их смартфоны превращались в «кирпич» и в ряде случаев даже принудительная перезагрузка не вернула их к жизни.

По данным издания Android Police, проблема возникла по вине самих пользователей, которые попросту позабыли разблокировать загрузчик. Энтузиасты уже нашли решение проблемы, предложив инструмент, который использует режим аварийной загрузки чипсета Qualcomm для разблокировки устройства.

Не все гладко с установкой Android 12 и у Xiaomi Mi 11, в Twitter стали появляться отзывы о сбоях в работе смартфона после установки апдейта. На данный момент решение проблемы не найдено и компания никак не комментирует ее.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: androidauthority, twitter