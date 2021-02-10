Android 14 станет на шаг ближе к IOS

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Android 14﻿ станет более защищенным

Пока Apple под давлением бюрократов Евросоюза готовится разрешить установку приложений из посторонних источников, Google, в свою очередь, начинает понемногу закручивать гайки. В новой документации к будущему Android 14 появились жесткие требования к API, согласно которым система будет блокировать установку APK-файлов и приложений, предназначенных для старых версий Android. Google, конечно, сразу предоставили комментарии относительно таких изменений: "вредоносное программное обеспечение может ориентироваться на старые версии SDK", содержащие неисправленные на тот момент уязвимости.





Но все мы понимаем, что это очередной шаг к закрытию системы от вмешательства пользователей. Компания понимает, что та открытость системы, которая сделала Android таким популярным в начале его распространения, на данном этапе развития уже превратилась в одну из главных проблем. К счастью, обходной путь все-таки оставят в системе: установить устаревшее приложение можно через командную строку с использованием нового флажка, что значительно уменьшает риски для неопытных пользователей установить опасный софт.

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Источник: 9to5google.com