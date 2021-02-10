Анонс Android 12L: с заботой об устройствах с большими дисплеями

352

Все лучше в Android 12 придет и на планшеты, ноутбуки и складные устройства

В начале октября Google представила стабильную версию Android 12, которая только на прошлой неделе начала приходить на устройства Pixel. И вот вчера неожиданно компания анонсировала Android 12L, сама Google позиционирует ее как «специальная версия, которая делает Android 12 еще лучше для больших экранов». Напомним, что ее выход ранее предсказывался инсайдерами, но тогда ее именовали как Android 12.1.

Основная идея Android 12L — дать планшетам, ноутбукам и складным устройствам улучшенный и правильно масштабируемый пользовательский интерфейс. По умолчанию специальная версия операционной системы также улучшает внешний облик приложений на гаджетах. В частности, это означает, что Google усовершенствовала способ отображения уведомлений, быстрых настроек, экрана блокировки, обзора и домашнего экрана на больших экранах. Были оптимизированы в Android 12L и системные приложения.

Что, пожалуй, наиболее интересное в операционке, так это новые функции многозадачности с новой панелью задач, которая напоминает iPadOS. Android уже предлагает режим разделенного экрана на планшетах, но Google отмечает, что теперь его легче обнаружить. Достаточно перетащить значок с панели задач на экран, чтобы вызвать его. Отныне каждое приложение на Android поддерживает режим разделенного экрана (то, на что разработчик ранее должен был согласиться).

Предварительная сборка Android 12L для разработчиков уже вышла, а ее стабильная версия появится в начале следующего года «во время следующей волны планшетов с Android 12, Chromebook и складных устройств». Можно предположить, что именно на начало 2022 года и может быть запланирован анонс первого складного смартфона Google.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: 9to5google