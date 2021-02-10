Анонс Apple Vision Pro – революция в отрасли или просто дорогая игрушка?

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Apple действительно, впервые за долгое время, смогла удивить

Компания Apple начала ежегодную конференцию WWDC, представив на ней новые версии операционных систем и аппаратные новинки. Однако, самое интересное оставили напоследок и в воздухе висела фирменная фраза "One more thing". Тим кук презентовал совершенно новый продукт для компании – гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro.

Слухи о ней ходили достаточно долго и вот, наконец, компания раскрыла все карты.

Суть устройства состоит в том, что пользователь, надевая этот гаджет, получает неограниченное 3D-пространство с высококачественной картинкой и звуком, в рамках которого взаимодействует с привычным контентом, приложениями, играми и прочим. Управляется все новой операционной системой VisionOS, созданной отдельно для нового устройства.

Снаружи гарнитура действительно выглядит премиально и футуристично. Стекло с возможностью затемнения спереди, алюминиевый корпус и дорогой текстиль для удобного удерживания на голове.

С характеристиками и технологиями здесь тоже все на самом высоком уровне: microOLED-дисплеи, распределяющие 23 млн пикселей на два дисплея, в итоге это дает примерно два 4к дисплея, чипсет Apple M2 для вычислительной мощности и обработки графики. Также дополнительный сопроцессор Apple R1 для обработки данных из 12 камер, 5 датчиков и 6 микрофонов.

Побеспокоились и о людях с зрением, разработаны специальные линзы и оптические вставки Zeiss. Управление процессом происходит комплексно с помощью движения глаз, пальцев, фирменного колеса Digital crown и голоса. Также есть совместимость с традиционными средствами управления, такими как Magic Keyboard и Magic Trackpad.

Встроенного аккумулятора в минигарнитуре нет, а питание происходит с помощью провода с внешним аккумулятором, работы которого хватает примерно на два часа. Именно это, на мой взгляд, является одним из немногих реальных минусов устройства.

На презентации компания показывала множество сценариев использования новой гарнитуры, просмотра контента на безграничном экране, рабочие задачи, общение с родственниками и коллегами по работе и игре. Судя по всему компания сама не понимает, зачем пользователям будет этот гаджет и четкого позиционирования не предоставляет.

Просто вывалила на нас все, что она умеет, а зачем она нужна именно вам, думайте сами. Для большинства людей в своей первой итерации это будет просто дорогая игрушка, особенно учитывая автономность в два часа. Для рабочего дня этого явно маловато, а менять аккумуляторы в течение дня – это не очень удобный сценарий.

Также может немного оттолкнуть цена – $3500. Как рабочий инструмент это еще нормально, но для игрушки для дома, чтобы посмотреть кино или поиграть в игры, очень сомнительное решение.

Срок начала продаж только в начале 2024 года, и то очень ограниченным тиражом. Такая ситуация подтверждает слухи о проблемах производства в современных реалиях. Так что большинство из нас увидят эту вещь только в обзорах на ютубе.

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Источник: apple