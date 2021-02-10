Анонс ASUS ROG Ally – убийца SteamDeck стоимостью $699, но что же там с автономностью?

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8-ядерный процессор, 16 ГБ ОЗУ и установлена ​​Windows 11 Home

Сегодня большое событие для всех любителей играть на портативных игровых консолях: Asus наконец-то официально представила игровую приставку Asus ROG Ally - некую убийцу SteamDeck.

Asus ROG Ally оказалась практически во всем лучше SteamDeck. Новинка оснащена 7-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 500 кд/кв.м и охватом 100% цветового пространства sRGB.

Аппаратная платформа мощная – SoC AMD Ryzen Z1 Extreme с 8-ядерным процессором на архитектуре Zen4, 24 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP 30 Вт. В состав SoC входит GPU Radeon 780M на архитектуре RDNA3 с 12 вычислительными блоками. Объем оперативной памяти DDR5 – целых 16 ГБ, объем SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 – 512 ГБ.

С другой оснастки – адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 2 динамика, стандартный разъем для наушников, порт USB-C 3.2 Gen 2 с видеовыходом DisplayPort 1.4, аккумулятор емкостью 40 Вт·ч.

Емкость аккумулятора такая же как у SteamDeck, но время работы по тестам журналистов составляет от 2 до 4 часов, что немного меньше, чем у конкурента. Габариты и масса Asus ROG Ally Extreme – 280 х 111 х 21,2-32,4 мм и 600 граммов.

Консоль оценили в Европе в 800 евро, в США цена меньше – 700 долларов. В продаже новинка появится 13 июня. А в третьем квартале текущего года Asus выпустит более простую версию – обычную Asus ROG Ally, не «экстремальную».

Она получит 6-ядерный процессор с урезанным GPU (4 исполнительных блока вместо 12) и SSD вдвое меньшего объема – 256 ГБ. Цена будет ниже на 100 евро/долларов.

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Источник: asus