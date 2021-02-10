Анонс Blackview N6000: Компактный защищенный смартфон за $150

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Защищенный смартфон для тех, кто не любит "лопать"

Компания Blackview сообщила подробности о стартовой распродаже компактного защищенного смартфона Blackview N6000. Глобальная распродажа Blackview N6000 пройдет с 24 по 28 июля по цене 160 долларов в официальном магазине Aliexpress . В качестве дополнительного бонуса Blackview предлагает чехол и ремешок первым 200 покупателям. Для них цена составит 150 долларов.

Экран с диагональю 4.3 дюйма QHD+ защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Он выдерживает падение асфальта с высоты 2 м и может провести 30 минут на глубине до 1,5 м (IP69K).

Емкость аккумулятора составляет 3880 мАч, в режиме ожидания смартфон держит заряд до 18 дней и может работать при температуре от -30 до 60°C.

Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek Helio G99 до 16 ГБ ОЗУ и флэш-памятью UFS 2.1 объемом 256 ГБ. Основная камера оснащена 48-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL GM2 с технологией ArcSoft 5.0. Фронтальная камера является 16-мегапиксельной.

Смартфон работает под управлением оболочки DokeOS 3.1 на базе Android 13. Есть установленное приложение-кромомер StepCount. Телефон получил поддержку 4G VoLTE, OTG, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, разблокировку по отпечатку пальца и лицу.

Зайти на страницу распродажи можно уже сейчас, она доступна по ссылке на сайте Aliexpress (нажмите здесь)

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