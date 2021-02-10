Анонс Dimensity 1050 и Dimensity 930: высокоскоростной 5G, плавный дисплей и камера до 108 Мп

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MediaTek хочет доминировать в сегменте доступных 5G-процессоров

По итогам прошлого года на чипы MediaTek приходилось почти 50% доли рынка Android-устройств. Естественно, что компания намерена не только удержать занятую позицию, но и увеличить свое присутствие. А в этом ей помогут, прежде всего, процессоры для устройств среднего уровня. Сегодня их ряды пополнили Dimensity 1050 и Dimensity 930.

Dimensity 1050 изготовлен с применением норм 6-нанометровой технологии от TSMC и обладает восемью вычислительными ядрами, где два высокопроизводительных Cortex-A78 с пиковой частотой 2,5 ГГц и шесть Cortex-A55. За графическую производительность отвечает видеоускоритель Mali-G610 MC3 и предложили процессор обработки изображений Imagiq 760 ISP.

Чипсет предлагает игровую технологию MediaTek HyperEngine 5.0, обеспечивающую соединения с меньшей задержкой благодаря новому трехдиапазонному модулю Wi-Fi — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

Dimensity 1050 поддерживает сверхбыстрые дисплеи FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, двойной механизм видеозахвата HDR, шумоподавление для создания качественных фотографий при слабом освещении, Wi-Fi 6E, оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1, камеру разрешением 108 Мп.

Особый акцент делается на поддержке сетей пятого поколения mmWave 5G. Чипмейкер утверждает, что это первый чип в портфолио MediaTek, который поддерживают спектр 5G миллиметрового диапазона в диапазонах n257, n258, n260 и n261. Компания заявляет, что модем по пиковой передаче не уступает аналогичным решениям от Qualcomm, а в части типичной передачи данных и по энергопотреблению даже превосходит решения от конкурента.

Dimensity 930 также как и Dimensity 1050 изготовлен по нормам 6-нм технологии и предлагает аналогичные ядра, расположенные по схеме «2+6». Но в отличие от старшего собрата пиковая частота ядер Cortex-A78 составляет 2,2 ГГц. Графический чип представлен IMG BXM-8-256.

Установка Dimensity 930 позволит предлагать в смартфонах оперативную память LPDDR5, LPDDR4X и встроенную UFS 3.1, дисплеи разрешением 2520х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, камеру на 108 Мп, есть поддержка Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5, а также игровой технологии HyperEngine 3.0 Lite. Среди главных фишек чипа производитель выделяет поддержку 5G. Dimensity 930 позволяет смартфонам 5G быстрее загружать данные и оставаться на связи независимо от местоположения с помощью 2CC-CA, включая смешанный дуплекс FDD + TDD для более высоких скоростей и большего охвата.

Смартфоны на базе Dimensity 930 будут доступны во втором квартале 2022 года, а модели на базе Dimensity 1050 появятся на рынке в третьем квартале этого года.

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Источник: mediatek