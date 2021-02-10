Анонс Dimensity 7050: вот какой "новый" процессор установят в Realme 11 Pro+

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MediaTek немного заигрался в переименование

Компания MediaTek без специальных анонсов и событий представила нового представителя Dimensity 7050. Согласно слухам, именно этот процессор получит будущий топовый представитель Realme 11 Pro+.

К сожалению чуда не произошло и каких-либо инноваций в этом устройстве мы не увидим. Согласно техническим характеристикам указанным на официальном сайте, это просто переименованный Dimensity 1080, который, в свою очередь, был почти полной копией 920. Чип все равно довольно неплохой, но хотелось бы какого-то улучшения.

Dimensity 7050 производится по 6-нм техпроцессу на заводе TSMC. SoC имеет два ядра Cortex A78 с частотой 2.6 ГГц и шесть ядер Cortex A55 с частотой 2.0 ГГц. Графическое ядро Mali G68 MC4 поддерживает оперативную память LPDDR5, накопители стандарта UFS 3.1 и камеру с разрешением до 200 МП.

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Источник: mediatek