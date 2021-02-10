Анонс Fairphone 4: 5 лет гарантии и возможность замены «внутренностей» самостоятельно

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Модульный смартфон с возможностью самостоятельного ремонта за 579 евро

Несколько лет назад в Нидерландах на свет появился стартап Fairphone, который начал свой путь с того, что объявил о создании экологичного смартфона. Затем приоритет немного изменился и ставку сделали на модульную структуру аппарата. На сайте компании прямо сказано, что они стремятся создавать такие смартфоны, которые сможет починить сам пользователь и достаточно взять на вооружение отвертку.

И вот теперь компания представила четвертое поколение смартфона — Fairphone 4. Только на этот раз помимо идеи с простотой ремонта продвигают еще одну — длительная гарантия. Гарантийный срок на смартфон составил 5 лет. При этом он модульный и пользователь может сам заменить семь различных компонентов: от порта USB Type-C до камер. Можно заменить даже дисплей и для этого понадобится приобрести в интернет-магазине компании саму матрицу и отсоединить восемь винтов. Fairphone 4 - одно из немногих устройств, которое вы увидите с оценкой ремонтопригодности iFixit 10/10, и это потому, что его можно быстро разобрать самостоятельно.

Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 750G, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Питает новинку аккумулятор емкостью 3905 мАч, ресурса которого должно хватить на 200 часов работы в режиме ожидания. Есть поддержка быстрой 20-ваттной зарядки и за полчаса емкость батарейки будет восполнена на 50%. Но, увы, в комплекте нет ни зарядного адаптера, ни кабеля для зарядки.

Fairphone 4 обладает селфи-камерой на 25 Мп и двойной тыльной, где разрешение каждого датчика составило 48-мегапикселей и есть оптический стаб. Смартфон обладает сканером отпечатков пальцев и защитой по классу IP54, но лишен 3,5 мм разъема для наушников. Работает новинка под управлением Android 11 и все пять лет смартфон не будет получать программное обновление. На данный момент Qualcomm продают чипы, предлагающие поддержку только трех крупных обновлений Android и 4-х лет патчей безопасности.

Продается Fairphone 4 только в Европе и продажи стартуют 25 октября. За версию с 6/128 Гб запросили 579 евро и вариант с 8/256 Гб обойдется в 649 евро.

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Источник: theverge