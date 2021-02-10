Анонс глобального Xiaomi 13 Ultra – лучший камерофон гораздо дешевле чем мы ожидали

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Ультрафлагман Xiaomi выходит на глобальный рынок

Компания Xiaomi наконец-то выпустила на глобальный рынок свой фотофлагман Xiaomi 13 Ultra. Несмотря на то, что модель доступна только в Гонконге, на нем уже установлена полноценная глобальная прошивка и теперь все реально желающие приобрести этот смартфон могут смело заказывать глобальную версию с поднебесной.

Этот смартфон дебютировал в апреле на китайском рынке. У него мощная начинка и просто невероятный набор камер, состоящий из четырех 50 МП датчиков в сочетании с оптикой от Leica. Подробнее о нем можно прочитать в этой статье .

Согласно слухам, цену на глобальную версию предусматривали просто космическую, но теперь мы узнали, что не все так плохо. В Гонконге смартфон доступен только в модификации 12/512 ГБ по цене $1145. С 8 июня Xiaomi 13 Ultra доступен для предварительного заказа, а продажи начнутся 13 июня.

Презентация в Европе пройдет 12 июня. Европейские цены будут еще выше, но главное это наличие глобальной прошивки, а умельцы в Китае быстро научатся извинять смартфоны и выложат их в свободную продажу на Aliexpress.

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Источник: Xiaomihongkong