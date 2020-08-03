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Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств

03.08.2020 674 5

Наконец-то сегодня состоялась премьера Google Pixel 4a. С его анонсом компания явно запоздала и о новинке было известно все еще задолго до релиза. Поэтому сегодняшняя премьера свелась к подтверждению всего того, что слили досрочно инсайдеры.﻿

 

Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств – фото 1

 

Сегодняшний выход Pixel 4a стал запоздалой реакцией на анонс iPhone SE 2020 и OnePlus Nord. Как и в случае с предшественником, здесь пожертвовали мощностью при сохранении главной ценности — камеры. Главный модуль сзади идентичен тому, что предложил Pixel 4. Основная одиночная камера на 12,2 Мп и в ее основе лежит датчик Sony IMX363 со светосилой f/1.7. Реализовали электронную и оптическую стабилизацию. Как-то скромно для 2020 года предлагать такую камеру. Селфи-модуль на 8 Мп и тут установлен сенсор Sony IMX355 с диафрагмой f/2.0. Каких-то новшеств Google Camera не получила, чудес в плане фотовозможностей не ждем.

 

Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств – фото 2

 

Google Pixel 4a получил OLED‑панель диагональю 5,8 дюйма разрешением FullHD+. В своей работе смартфон полагается на чип Snapdragon 730G, рассчитанный на смартфоны среднего уровня. На уровне iPhone SE 2020 новинка выглядит «как мальчик для битья» в плане производительности. Но для среднестатистического пользователя возможностей Pixel 4a будет достаточно.

 

Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств – фото 3

 

Покупатели смогут приобрести только одну версию с 6/128 Гб. Питает новинку батарея на 3140 мАч с комплектной зарядкой на 18 Вт. Есть 3,5 мм аудиоразъем,  сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, поддержка Wi-Fi 5 и чип NFC. Поставляется смартфон со стоковым Android 10 и в течение 3-х лет он будет получать обновление до новой версии зеленого робота в числе первых.

 

Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств – фото 4

 

Сам Google Pixel 4a получил корпус из поликарбоната и доступен только в черном цвете. Цена $349 и в продажу он поступит 20 августа.

 

Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств – фото 5

 

Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств – фото 6

 

Источник: pocket-lint

 

Google Pixel 4a
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Александр 0
И со сканером тоже, ведать, напутали?
03.08.2020 20:45
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Александр 0
Точно 6,8"? Ты ничего не напутал?
03.08.2020 20:44
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Иван Лагутин 0
Александр, 5.8 дюйма.
03.08.2020 21:17
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Макс 1
Сканер наэкранный разве? На крышке сзади же.
03.08.2020 20:43
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Николай Кондратьев 0
дичь какая то!!!!!:-$ಠ益ಠ
03.08.2020 20:33
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Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств