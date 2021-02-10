Анонс Google Pixel Tablet – возвращение блудного сына через 11 лет

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Возвращение планшетов от Google, на первый взгляд, очень удачное

Google представила первый планшет в рамках серии Pixel. Им стал Pixel Tablet, о котором мы впервые услышали в прошлом году. Это идейный преемник Nexus 7 – планшета, выпущенного Google в 2012 году.

Новинка позиционируется как мультимедийное устройство для домашнего использования. Сделать такой вывод можно благодаря приятной особенности комплектации.

Прямо из коробки с планшетом идет док-станция для зарядки со встроенным динамиком на 15 Вт, который усиливает систему из четырех громкоговорителей в самом гаджете.

Устройство оборудовано дисплеем LCD IPS 10,95" с яркостью до 500 нит, разрешением 2560 x 1600 пикселей и поддержкой стилуса USI 2.0. Над экраном установлена фронтальная камера на 8 МП. Основной модуль тоже имеет разрешение 8 МП

Как и все остальные новинки по презентации, Google Pixel Tablet получил 5-нм процессор Tensor G2. Чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Накопитель имеет емкость 128 ГБ или 256 ГБ стандарта UFS 3.1.

Планшет оборудован аккумулятором емкостью 27 Втг, что, по словам производителя, позволит проработать до 12 часов в режиме просмотра видео.

Предусмотрены три расцветки – серая, золотая и розовая. объявлена стоимость новинки 499$. В нашей стране, к сожалению, официально продаваться он не будет, но я уверен, что его привезут ловкие магазины с небольшой наценкой, а может и с большой, смотря какой будет спрос.

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Источник: google