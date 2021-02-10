Анонс Gorilla Glass DX и DX+: надежная защита и новый уровень мобильной съемки

593

Представлены стекла для защиты мобильных камер с улучшенной устойчивостью царапинам и повышенной проводимостью света

Стекла компании Corning защищают не только дисплеи смартфонов, но и объективы камер. Они тоже эволюционируют и сегодня было представлено новое поколение стекол Gorilla Glass DX и DX+, которые будут прикрывать модули мобильных камер смартфонов. Новые решения не только предлагают более высокий уровень защиты от царапин, но и улучшены светопропускающие функции.

Все это удалось добиться благодаря применению специального состава, который обеспечивает повышенную степень износоустойчивости и композитный материал пропускает 98% окружающего света. Для сравнения стекла, которые сейчас защищают камеры смартфонов способны пропустить 95% света. Насколько разница в 3% будет критичной и приведет к улучшению качества фоточек, сложно судить.

Более важное качество Gorilla Glass DX и DX+ — снижение бликов внутри оптики, которые особенно заметны при съемке в условиях плохого внешнего освещения. Уже известно, что первой компанией, чьи смартфоны получат новые стекла для камер, станет Samsung. Похоже, что речь идет о Galaxy Z Fold 3, чья премьера состоится 11 августа.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал

﻿

Источник: mydrivers