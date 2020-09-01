Анонс Helio G95: игровой чип для устройств среднего уровня

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Чип Helio G95 ориентирован на геймерских «середнячков»

Когда мы перевернем календарь и на нем будет 3 сентября состоится премьера серии Realme 7. Есть предположение, что одной из особенностей базовой версии станет то, что это будет первопроходец на рынке с новой игровой однокристальной системой Helio G95. В преддверии анонса смартфона компания MediaTek решила анонсировать новый чип. На сегодняшний день это самый мощный чип в линейке Helio.

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По сути перед нами усовершенствованная версия Helio G90T, произведенная по 12-нанометровому техпроцессу и обладающая восемью вычислительными ядрами, сосредоточенными в двух кластерах: первый отведен под 2 высокопроизводительных ядра Cortex-A75 с пиковой частотой 2,05 ГГц и второй — секстет ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 2 ГГц. Главное же отличие от Helio G90T — графический чип ARM Mali G76 3EEMC4 с частотой 900 МГц и предлагающий прирост производительности на 5%.

Выбор в пользу Helio G95 позволит устанавливать в смартфонах до 10 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 90-Гц матрицы разрешением 2520х1080 пикселей, одиночную камеру на 64 Мп или дуэт датчиков 24 Мп + 16 Мп, а также флеш-накопитель типа eMMC 5.1/UFS 2.1. Есть Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и GPS-приемник. Для повышения качества картинки реализована технология MiraVision, а добиться оптимального расхода энергии при высокой игровой производительности позволит технология HyperEngine.

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Источник: mediatek