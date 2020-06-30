Чипы Helio G25 и Helio G35: попытка сделать бюджетники «игровыми» смартфонами

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Суббренд Xiaomi продолжает бомбардировать рынок новинками и сегодня представил в Малайзии две ультрабюджетки: Redmi 9A и Redmi 9C. В числе заметных отличительных черт новинок новые чипы Helio G25 и Helio G35, которые позиционируются как «игровые» решения для доступных устройств. Знакомимся с этими процессорами поближе.

Характеристики

Обе платформы изготовлены с применением 12-нанометровой технологии и сходят с конвейера чипмейкера TSMC. В состав систем на чипе входят 8 вычислительных ядер Cortex-A53 и видеоускоритель IMG PowerVR GE8320. Но частота работы разная: Helio G25 — CPU 2,0 ГГц и GPU 650 МГц, Helio G35 — 2,3 ГГц и 680 МГц соответственно.

Отличаются новинки также поддержкой камер и дисплеев. Так, Helio G25 заточен на работу с матрицами разрешением 1600х720 точек и камерами до 21 Мп или сдвоенными датчиками 13 Мп + 8 Мп. Чипсет Helio G35 уже позволит устанавливать в смартфонах дисплеи разрешением 2400х1080 пикселей, а также камеру на 25 Мп или сдвоенный модуль 13 Мп + 13 Мп.

Процессоры получили поддержку оперативной памяти стандарта LPDDR4X до 6 Гб, постоянной памяти eMMC 5.1, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и есть LTE-модем Cat-7 DL/Cat-13 UL. Особенно чипмейкер акцентирует внимание на технологии HyperEngine, которая призвана повысить игровую производительность устройств.

Источник: xda-developers