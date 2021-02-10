Анонс Helio G99: еще быстрее и энергоэффективнее

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Чип для игровых 4G-смартфонов

Сегодня чипмейкер MediaTek расширил портфолио фирменных чипов, представив сразу три новинки. О Dimensity 1050 и Dimensity 930 мы уже рассказали, а теперь пришло время познакомиться с Helio G99. Компания заявляет, что он ориентирован на новое поколение игровых смартфонов с поддержкой 4G.

Helio G99 создан на основе 6-нанометрового техпроцесса и в его активе восемь ядер, расположенные по схеме «2+6»: Cortex-A76 с пиковой частотой 2,2 ГГц и Cortex-A55, работающие на частоте 2,0 ГГц. Процессор обладает графическим чипом Mali-G57 MC2, предлагает поддержку оперативной памяти LPDDR4X с частотой 2133 МГц и флеш-память UFS 2.2.

Helio G99 предлагает игровую технологию MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, поддерживает дисплеи FullHD+ с частотой до 120 Гц и камеры с разрешением до 108 мегапикселей. Имеется поддержка Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и Cat-13 4G LTE. В числе преимуществ нового процессора производитель выделяет улучшение энергоэффективности на 30% по сравнению с Helio G96. Столь ощутимый результат достигнут благодаря использованию 6-нм технологии, тогда как предшественник изготовлен по нормам 12-нм техпроцесса.

Первые смартфоны с Helio G99 появятся в третьем квартале нынешнего года.

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Источник: mediatek