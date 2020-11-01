Анонс Honor 10X Lite и цена Huawei Mate 30E Pro
За Huawei Mate 30E Pro просят больше, чем за Huawei Mate 40. Представлен Honor 10X Lite со старым железом
Гонимая санкциями, Huawei все же продолжает вместе с «дочкой» трудиться над расширением модельного ряда. В большой семье мобильников прибыло — Honor 10X Lite. Уже название четко дает понимание того, что это упрощенная версия Honor X10 и главный компромисс в выборе аппаратной платформы.
Новинка удостоилась 6,67-дюймового IPS-экрана разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с круглым отверстием под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Имеется порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоджек и дактилоскопический датчик на боковой грани.
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Базируется Honor 10X Lite на старом чипе Kirin 710 с 4 Гб оперативной памяти. В наличии флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, фирменная оболочка Magic UI 3.1 на базе Android 10 (без сервисов Google) и четверная тыльная камера: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Габариты корпуса составили 165,65х76,88х9,26 мм при весе 206 грамм. Оценили Honor 10X Lite в $213 и с 13 ноября он должен появиться в продаже в России.
Одновременно с анонсом флагманской серии Huawei Mate 40, компания показала Huawei Mate 30E Pro с чипом Kirin 990E. Сегодня пришло известие, во сколько же оценил новинку производитель. В Китае она предлагается в версиях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $799 и $860 соответственно. Интересно, что за Huawei Mate 40 с Kirin 9000E просят меньше — $749.
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Источники: mysmartprice, gizchina
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