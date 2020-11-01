Анонс Honor 10X Lite и цена Huawei Mate 30E Pro

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За Huawei Mate 30E Pro просят больше, чем за Huawei Mate 40. Представлен Honor 10X Lite со старым железом

Гонимая санкциями, Huawei все же продолжает вместе с «дочкой» трудиться над расширением модельного ряда. В большой семье мобильников прибыло — Honor 10X Lite. Уже название четко дает понимание того, что это упрощенная версия Honor X10 и главный компромисс в выборе аппаратной платформы.

Новинка удостоилась 6,67-дюймового IPS-экрана разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с круглым отверстием под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Имеется порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоджек и дактилоскопический датчик на боковой грани.

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Базируется Honor 10X Lite на старом чипе Kirin 710 с 4 Гб оперативной памяти. В наличии флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, фирменная оболочка Magic UI 3.1 на базе Android 10 (без сервисов Google) и четверная тыльная камера: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Габариты корпуса составили 165,65х76,88х9,26 мм при весе 206 грамм. Оценили Honor 10X Lite в $213 и с 13 ноября он должен появиться в продаже в России.

Одновременно с анонсом флагманской серии Huawei Mate 40, компания показала Huawei Mate 30E Pro с чипом Kirin 990E. Сегодня пришло известие, во сколько же оценил новинку производитель. В Китае она предлагается в версиях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $799 и $860 соответственно. Интересно, что за Huawei Mate 40 с Kirin 9000E просят меньше — $749.

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Источники: mysmartprice, gizchina