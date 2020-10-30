Быстрая зарядка на 200 Вт? У Huawei уже есть такая технология

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Huawei довела скорость зарядки до 200 Вт, но в лабораторных условиях

Сегодня в Китае состоялась премьера флагманской линейки Huawei Mate 40. Новинки эволюционировали по целому ряду параметров, включая и быструю зарядку, чью мощность довели до 66 Вт. Скорость зарядки уже стала соревнованием у китайских брендов и на фоне достижений конкурентов 66 Вт кажутся уже скромным результатом.

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Сама же Huawei заявила, что ее инженеры также работают над наращиваем быстрой зарядки и они смогли достичь в этом вопросе ощутимого прогресса. У компании уже есть наработки, где мощность зарядки составляет 120 Вт и даже 200 Вт. Но все эти показатели были достигнуты в лабораторных условиях, и компания не спешит доводить скорость зарядки до рекордных величин.

Huawei уверена, что сегодня вполне достаточно предложенных 66 Вт, чтобы пользователи могли комфортно и быстро заряжать смартфоны. Это оптимальный уровень зарядки на данный момент. Особо на конференции глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю акцентировал внимание, что зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки входит в комплект поставки и пользователи избавлены от необходимости докупать адаптер питания.

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Возвращаясь непосредственно к линейке Huawei Mate 40 скажем, что вполне предсказуемо у себя на родине компания запросила за новинки ощутимо меньше, чем в Европе. Так, если европейскому потребителю приобретение Mate 40 с 8/128 Гб памяти обойдется в 899 евро, то в Китае за него просят 640 евро в эквиваленте. Huawei Mate 40 Pro в Европе оценен в 1199 евро за модификацию с 8/256 Гб памяти, а в Поднебесной его цена составила в переводе 895 евро. Кроме того, на домашнем рынке Pro-версия доступна в версии 8/512 Гб за 1025 евро.

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Источники: ithome, gizchina