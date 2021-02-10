Анонс Huawei Band 8 – качественная работа над ошибками

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Неплохое обновление и к этому прекрасному фитнес-браслету

Фитнес браслеты Huawei Band заслуженно имеют хорошие продажи в нашей стране. Это очень хорошая альтернатива для серии Xiaomi Smart Band и с каждым поколением они становятся еще лучше. Давайте рассмотрим новинку немного подробнее.

Huawei Band 8 – самый легкий и тонкий фитнес-трекер компании с большим экраном. Устройство весит всего 14 граммов, что на 2 грамма легче, чем у предыдущего поколения, и имеет толщину 8,99 мм. Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368 x 194 пикселей и имеет хорошее соотношение площади экрана к корпусу.

Одной из основных проблем прошлых поколений было небольшое количество доступных циферблатов и в отличие от Xiaomi альтернативных источников с циферблатами здесь не было. Теперь над этим поработали и в магазине доступно более 10 тысяч стилей циферблатов.

Браслет доступен в четырех цветах: черный, розовый, зеленый и оранжевый с плетеным ремешком. Кстати крепление ремешка также изменили, теперь механизм находится внутри корпуса.

Huawei Band 8 поддерживает быструю зарядку – 5 минут обеспечивают 2 дня использования и 45 минут требуется для полной зарядки устройства. Полностью заряженный аккумулятор Band 8 может работать до 14 дней в обычном режиме и более 3 дней в максимальной нагрузке с постоянными тренировками и включенным Allways on.

Операционная система полностью обновлена и теперь внутри установлена HarmonyOS 3.1. Из особенностей новой системы можно заметить наличие умных экранов с информацией о билетах, встречах и событиях из календаря, но пока непонятно адаптируют ли этот функционал для глобального рынка, будет ли это работать только с китайскими сервисами.

Band 8 оснащен технологией мониторинга сна TruSleep 3.0 от Huawei, улучшившей точность на 10 процентов по сравнению с предыдущими поколениями. Улучшенный алгоритм дает профессиональные и научные советы по сну для пользователей.

Также улучшили алгоритмы измерения пульса уровня кислорода в крови, исследование здоровья сердца, управление женским здоровьем и ежедневный мониторинг стресса.

Стандартная версия Huawei Band 8 стоит примерно 40$, а версия с NFC – 45$. Будет ли работать NFC в нашей стране и сроки выхода модели на глобальный рынок пока не известны. В продажу в Китае новинка поступит 26 апреля.

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Источник: huawei