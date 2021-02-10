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Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж

21.07.2023 129 0

Качественный по железу, но софт для нашей страны не самый лучший

Компания Huawei официально представила планшет Huawei MatePad 2023, который несколько дней назад был замечен в Малайзии. Производитель назвал китайские цены на эту перспективную новинку: $235 за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также $265 за топовый вариант с 8/256 ГБ памяти.

 

Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж – фото 1

 

Планшет оснастили 11,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2200:1440 пикселей и соотношением сторон 3:2, что для этого ценового диапазона выше обычного. Процессор также очень неплохой - 4-нм Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, который по производительности получше Snapdragon 778, но при этом более энергоэффективный и использует более новую архитектуру ядер.

 

Корпус толщиной 6,8 мм полностью выполнен из металла. Новинка получила аккумулятор емкостью 7700 мАч с поддержкой 20 Вт быстрой зарядки. Также планшет оснащен четырьмя динамиками и имеет поддержку стилуса и чехла-клавиатуры. Камеры обычны: 8МП основной модуль и 3МП фронталка.

 

Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж – фото 2

 

Все характеристики за свою цену просто превосходны и качество сборки и материалов у бренда Huawei всегда было на высоте. Всю картину портит только операционная система Harmony OS. Отсутствие поддержки сервисов Google на сегодняшний день очень усложняет взаимодействие с устройством.

 

Большое количество игр просто отказывается без них запускаться, никакой синхронизации паролей и аккаунтов. А недавно поступила информация, что при эмуляции сервисов Google посторонними приложениями стали блокировать аккаунты пользователей.

 

Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж – фото 3


Ходят слухи, что Huawei ведет переговоры по снятию санкций от Google и тогда они снова смогут полноценно вернуться на глобальный рынок. Такой мощный конкурент пойдет рынку только на пользу, потому что качество их продукции всегда было на высоком уровне.

 

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Источник: weibo



Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.07.2023
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Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж