Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж

129

Качественный по железу, но софт для нашей страны не самый лучший

Компания Huawei официально представила планшет Huawei MatePad 2023, который несколько дней назад был замечен в Малайзии. Производитель назвал китайские цены на эту перспективную новинку: $235 за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также $265 за топовый вариант с 8/256 ГБ памяти.

Планшет оснастили 11,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2200:1440 пикселей и соотношением сторон 3:2, что для этого ценового диапазона выше обычного. Процессор также очень неплохой - 4-нм Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, который по производительности получше Snapdragon 778, но при этом более энергоэффективный и использует более новую архитектуру ядер.

Корпус толщиной 6,8 мм полностью выполнен из металла. Новинка получила аккумулятор емкостью 7700 мАч с поддержкой 20 Вт быстрой зарядки. Также планшет оснащен четырьмя динамиками и имеет поддержку стилуса и чехла-клавиатуры. Камеры обычны: 8МП основной модуль и 3МП фронталка.

Все характеристики за свою цену просто превосходны и качество сборки и материалов у бренда Huawei всегда было на высоте. Всю картину портит только операционная система Harmony OS. Отсутствие поддержки сервисов Google на сегодняшний день очень усложняет взаимодействие с устройством.

Большое количество игр просто отказывается без них запускаться, никакой синхронизации паролей и аккаунтов. А недавно поступила информация, что при эмуляции сервисов Google посторонними приложениями стали блокировать аккаунты пользователей.



Ходят слухи, что Huawei ведет переговоры по снятию санкций от Google и тогда они снова смогут полноценно вернуться на глобальный рынок. Такой мощный конкурент пойдет рынку только на пользу, потому что качество их продукции всегда было на высоком уровне.

Читайте также: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с производственными проблемами, на этот раз дефицит будет не искусственный

Источник: weibo





