Владельцы iPhone 12 жалуются на рубленные торцы

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Рубленные торцы режут ладони владельцев iPhone 12

Десять лет назад Apple создала iPhone 4, который выглядел гармонично и стильно для своего времени. В этом году при создании iPhone 12 компания вспомнила о «старичке» и решила предложить в новинках ровно такой же дизайн, но с поправкой на дисплей и габариты корпуса.

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Одно из спорных решений — рубленные торцы. Некоторые посчитали, что в случае с iPhone 12 компания попыталась выделиться без оглядки на эргономику и удобство использования устройства. Особо дальновидные уже на этапе анонса говорили о том, что пользователи вынуждены будут облачить новинки в чехол, чтобы скрыть эти грани и они не врезались в ладони.

И опасения, что грани будут «резать» ладони были не напрасными. Среди тех, кто первыми приобрели iPhone 12 нашлись те, для кого грани аппарата оказались острыми. В сети начали появляться фото доказательства того, что после эксплуатации новенького айфона на ладонях остаются следы, оставленные острыми гранями корпуса. Есть даже случаи порезов и раны кровоточат.

Но нашлось и немало тех, кто встал на защиту новеньких смартфонов серии iPhone 12 и заявляют, что проблема преувеличена. А также они обвинили пользователей в попытке необоснованного хейта.

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Если проблема с острыми гранями может быть «притянута за уши», то вот жалобы на автономность iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют под собой все основания. Так, целый ряд пользователей утверждают, что новинки едва ли доживают до конца дня при серьезной нагрузке. Владельцам устройств приходиться эксплуатировать смартфоны с оглядкой на недостаточный уровень автономности.

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Источники: mydrivers, mydrivers