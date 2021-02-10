Анонс Huawei Watch Ultimate: классический дорогой дизайн и сверхсовременная начинка

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Huawei Watch Ultimate﻿ – интересная альтернатива топовым Apple Watch

Huawei анонсировала новые часы Watch Ultimate. Этот товар относится к премиальным аксессуарам, которые пытаются соединить два вражеских мира в одном устройстве. Это одновременно дорогой и стильный аксессуар в классическом часовом дизайне с премиум материалами и современный функциональный гаджет.

Watch Ultimate имеют водозащиту для погружения на глубину до 100 метров, связь со спутником, двухчастотную GPS для максимально точного позиционирования, продвинутый набор датчиков для определения состояния здоровья, в том числе ЭКГ.

Также они получили премиальные материалы корпуса: сапфировое стекло, корпус из циркониевого сплава, безель из микрокристаллической керамики и керамический задник.

С точки зрения традиционных умных часов здесь все также на топовом уровне: 1,5" LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 466 х 466 пикселей, модули GPS, Bluetooth, NFC. Работает все под управлением HarmonyOS, но обещают совместимость с HarmonyOS, Android и iOS.

Компания обещает срок службы батареи до 2 недель и быструю зарядку. Цены на базовую версию с силиконовым ремешком 880$, а с титановым – 1025$. На прилавки Великобритании и Европы попадут с 3 апреля 2023 года.

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Источник: gizmochina