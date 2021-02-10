Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Анонс Huawei Watch Ultimate: классический дорогой дизайн и сверхсовременная начинка

Анонс Huawei Watch Ultimate: классический дорогой дизайн и сверхсовременная начинка

23.03.2023 53 0

Huawei Watch Ultimate﻿ – интересная альтернатива топовым Apple Watch

Huawei анонсировала новые часы Watch Ultimate. Этот товар относится к премиальным аксессуарам, которые пытаются соединить два вражеских мира в одном устройстве. Это одновременно дорогой и стильный аксессуар в классическом часовом дизайне с премиум материалами и современный функциональный гаджет.

 

huawei-watch-ultimate-3

 

Watch Ultimate имеют водозащиту для погружения на глубину до 100 метров, связь со спутником, двухчастотную GPS для максимально точного позиционирования, продвинутый набор датчиков для определения состояния здоровья, в том числе ЭКГ.

 

huawei-watch-ultimate-3

 

Также они получили премиальные материалы корпуса: сапфировое стекло, корпус из циркониевого сплава, безель из микрокристаллической керамики и керамический задник.

 

С точки зрения традиционных умных часов здесь все также на топовом уровне: 1,5" LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 466 х 466 пикселей, модули GPS, Bluetooth, NFC. Работает все под управлением HarmonyOS, но обещают совместимость с HarmonyOS, Android и iOS.

 

huawei-watch-ultimate-3

 

Компания обещает срок службы батареи до 2 недель и быструю зарядку. Цены на базовую версию с силиконовым ремешком 880$, а с титановым – 1025$. На прилавки Великобритании и Европы попадут с 3 апреля 2023 года.

 

Читать также: Redmi Note 12 Turbo: невероятно тонкие рамки вокруг 12-битного дисплея

 

Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.03.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Анонс Huawei Watch Ultimate: классический дорогой дизайн и сверхсовременная начинка