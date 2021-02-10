Анонс iQOO 9 и iQOO 9 Pro: премиум-класс с интересными камерами

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Суббренд Vivo представил крутые флагманы

Пока одни компании демонстрируют свои новинки в Лас-Вегасе, китайские бренды второй день подряд устраивают анонсы своих смартфонов у себя на родине. Вчера отличилась Realme, а сегодня слово взяла еще одна «дочка» BBK и по совместительству суббренд Vivo — iQOO. Компания анонсировала флагманы iQOO 9 и iQOO 9 Pro, которые во многом схожи друг с другом, но у «прошки» прокачали дисплей, камеру, дали ей беспроводную зарядку и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

iQOO 9 доступен в черном, белом и оранжевом цветах при габаритах корпуса 164,55х76,7х8,37 мм и весе 206,1 грамм. Аппаратная основа Snapdragon 8 Gen 1, усмирять которую призвана система охлаждения площадью 3923 мм². В активе смартфона 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 256/512 Гб, аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой проводной зарядкой на 120 Вт, которой достаточно 21 минуты, чтобы зарядить батарейку от 0 до 100%.

На передней панели iQOO 9 установили Samsung E5 AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и диагональю 6,78 дюйма. Разрешение составило 2400х1080 пикселей, частота отклика сенсора 360 Гц и пиковая яркость 1500 нит. Предложили два линейных вибромотора AAC 9595.

Фронталка на 16 Мп со светосилой f/2.4 и основная камера предлагает три датчика: 50 Мп (Samsung GN5, 1/1,57", f/1.75, OIS) + 13 Мп (сверхширик, угол обзора 120 градусов, f/2.2) + 12 Мп (портретный, 47 мм, f/1.98). В арсенале iQOO 9 стереодинамики, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и фирменная оболочка OriginOS 2.0 на основе Android 12.

Как и базовая модель серии, iQOO 9 Pro получит 10-битную Samsung E5 AMOLED-панель диагональю 6,78 дюйма, но разрешение довели до 2К (3200х1400 точек) и предложили технологию LTPO 2.0 (динамическая частота от 1 до 120 Гц). Частота обновления 120 Гц, а частота отзыва тача 300 Гц. В дисплей встроили ультразвуковой 3D-сканер отпечатка пальцев второго поколения Qualcomm 3D Sonic. Скорость распознавания составила всего 0,2 с и зона действия сканера 578 мм².

Помимо батарейки на 4700 мАч и быстрой зарядки на 120 Вт, iQOO 9 Pro может похвастаться беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт и обратной на 10 Вт. Флагман предлагает четыре камеры:

50 Мп, Samsung GN5, 1/1,57", 1 мкм, 7Р, 23 мм, f/1.75, OIS;

50 Мп, Samsung GN1, 1/1,276", угол обзора 150 градусов, 6Р, 0,64 мкм, f/2.27;

16 Мп, портретный, Samsung S5K3P9, 1/1,3", 1 мкм, 1/3,1", 60 мм, 6Р, f/2.23, OIS, 2,5-кратный зум;

селфи-камера 16 Мп, f/2.45.

iQOO 9 Pro также получил стереодинамики, систему охлаждения, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, операционную систему Android 12 с оболочкой Origin Ocean.





Продажи стартуют 12 января и порядок цен таков: