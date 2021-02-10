Анонс Kompanio 1300T: чип для премиальных 5G-планшетов

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Kompanio 1300T позволит создавать мощные планшеты с полным набором современных беспроводных соединений и плавными дисплеями

Вчера компания MediaTek представила чип Kompanio 1300T, который ориентирован на установку в планшетах нового поколения с поддержкой сетей пятого поколения. По каким-то причинам он не стал частью линейки Dimensity, а вошел в серию Kompanio. И это тот самый процессор, который ранее приписывали Honor V7 Pro.

По сути перед нами чуть доработанная версия Dimensity 1200. Чип создан по нормам 6-нанометровой технологии TSMC, обладает восемью ядрами из связки высокопроизводительных ядер Cortex-A78 и энергоэффективных Cortex-A55. Для обработки графики используется видеоускоритель Mali-G57 MC5, а также имеется специальный блок для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Планшеты с чипом Kompanio 1300T можно будет комплектовать экранами разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, камерой разрешением до 108-мегапикселей, флеш-памятью стандарта UFS 2.1 и оперативкой LPDDR4x-2133.

Есть поддержка GPS, Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA), Bluetoooth 5.2 и Wi-Fi 6. Первые планшеты с Kompanio 1300T на борту должны появиться в третьем квартале нынешнего года.

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Источник: 9to5google