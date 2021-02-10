Анонс Lenovo Legion Y90: когда всего и с избытком

812

Мощный аппарат для геймеров

Удивительно, но сегмент игровых смартфонов прижился и продолжает развиваться. Вчера этот немногочисленный класс устройств для геймеров пополнился новинкой — Lenovo Legion Y90. Он предлагает целый ряд решений, который можно охарактеризовать «как все по паре».

Lenovo Legion Y90 получил два, а не один вентилятор, у него два порта USB Type-C, парочка вибромоторов и в одной из версии есть два флеш-накопителя. В плане дизайна новинка наследует черты предшественника, предложив стеклянную тыльную панель с асимметричным дизайном и «шайбой» по центру с логотипом Legion и двойной тыльной камерой. Не забыли предложить выдвижные курки, которых всего четыре.

Lenovo Legion Y90 досталась AMOLED-панель Е4 от Samsung диагональю 6,92 дюйма с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсора 720 Гц. Построен смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 и предлагает аккумулятор емкостью 5600 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой. На полную заправку батареи уйдет 35 минут.

Предложили до 18 Гб оперативной памяти и в топопой версии установили флеш-память UFS 3.1 + SSD-накопитель, что позволило предложить хранилище на 640 Гб. Lenovo Legion Y90 обладает системой охлаждения Frostbite M с активной и пассивной технологией охлаждения «все в одном», состоящей из графена, жидкостного охлаждения, пластины VC и прочих компонентов. Заявлено, что охлаждение отводит тепло на площади 68 849 ² мм, предложили два вентилятора и эффективность работы системы улучшена на 300%.

Оснастили Lenovo Legion Y90 симметричными стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев на торце, фронталкой на 16 Мп, основной камерой 64 Мп + 13 Мп (ультраширик) и операционной системой Android 12 с оболочкой ZUI 13. Продажи смартфона стартуют 10 марта и версию с 12/256 Гб оценили в $634, за вариант с 16/256 Гб запросили $681 и за модификацию с 16/640 Гб (512 Гб + SSD 128 Гб) придется отдать $792.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: sparronews