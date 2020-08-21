Анонс LG K31: бюджетная защищенка

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Представлен LG K31 с простой начинкой и защитной «броней»

Нельзя сказать, что последние годы LG демонстрирует уверенный прогресс и рост на рынке смартфонов. Ее модели не становятся хитами продаж, и она давно уступила лидерство Samsung на внутреннем рынке. Но прекращать создавать смартфоны компания не намерена. Очередное ее творение — бюджетный LG K31.

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Смартфон оснастили 5,7-дюймовым FullVision-дисплеем разрешением 1520х720 пикселей. Построен он на базе бюджетного Helio P22 в связке с всего 2 Гб оперативной памяти. В активе LG K31 сканер отпечатков пальцев, флеш-накопитель вместимостью 32 Гб, аккумулятор емкостью 3000 мАч и операционная система Android 10.

На передней панели установили 5-мегапиксельную фронталку и на тыльной стороне сдвоенную камеру 13 Мп + 5 Мп. Имеется слот для карт microSD, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Wi-Fi и 4G LTE. По традиции LG создает прочные устройства и это не исключение, заявлена защита по стандарту MIL-STD 810G. Оценили LG K31 в $149,99.

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Источник: fonearena