Анонс линейки OPPO Reno 10: стильные тонкие камерофоны с огромной пилюлей

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Анонс новой линейки дизайнерских камерофонов

На презентации в Китае компания OPPO представила свою новую линейку Reno 10. Это субфлагманские смартфоны с упором на дизайн и камеры. Дизайн-то очень субъективная, но блок камер в виде пилюли из доктора марио выглядит как минимум необычно.

OPPO Reno 10 Pro+

Новинка стала тончайшей моделью, оснащенной перископным модулем. Толщина устройства составляет 8,28 мм, вес – 194 грамма. Аппарат оснащен 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772×1240 точек, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1400 кд/м2 с поддержкой технологии ProXDR.

Сердцем смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, Reno 10 Pro+ оснащен чипом SuperVOOC S, экономящего 45% площади устройства быстрой зарядки на материнской плате, а под тонким и легким корпусом упаковывается большая батарея емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Тыльная камера состоит из трех модулей:

-главный датчик Sony IMX890 на 50 Мп;

-широугольный объектив на 8 Мп (f/2.2);

-телеобъектив на 64 Мп (1/2 дюйма, F/2.5, OIS) со 120-кратным зумом. Датчик способен делать портретные снимки в режимах 1х, 3х и 6х.

Фронтальная камера без особенностей на 32 Мп.

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10 Pro снаружи и по характеристикам очень похож на OPPO Reno 10 Pro+. Есть лишь несколько отличий. Средняя модель получила более слабый чип MediaTek Dimensity 8200, аккумулятор на 4600 мАч и телеобъектив на 32 Мп с 2-кратным оптическим зумом без OIS.

Приятно, что даже у средней модели нет камер заглушек. Также он стал чуть тоньше и легче на 8 граммов. Остальные характеристики у обоих гаджетов идентичны.

OPPO Reno 10

OPPO Reno 10 получил 6,7-дюймовый экран с пиковой яркостью до 950 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 778G, 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. В модификациях на 256 ГБ используется оперативная память LPDDR4X и UFS 2.2, а в версии на 512 ГБ – LPDDR5 и UFS 3.1.

Кроме того, гаджет получил главный датчик основной камеры Omnivision OV64B на 64 Мп (f/1.8). Емкость аккумулятора 4600 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 80 Вт. Остальные характеристики идентичны Reno 10 Pro.

Доступность, цена

Серия OPPO Reno 10 будет доступна в Китае до конца мая.

OPPO Reno 10 Pro+:

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $554;

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $610.

OPPO Reno 10 Pro:

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $497;

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $553.

OPPO Reno 10:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $355;

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $397;

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $426.

Цена на флагманскую линейку, учитывая набор камер, довольно неплохая. А вот младшему будет очень тяжело с такими характеристиками. Здесь он играет на одном поле с Realme GT Neo 5 SE и Redmi Note 12 Turbo, и там соотношение цены и характеристик явно не в пользу новинки, хотя дизайн, конечно, здесь более интересен.

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Источник: weibo