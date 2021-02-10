Анонс MIUI 13: плавность и стабильность

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Что нового и какие устройства первыми получат

2021 год Xiaomi завершает на высокой ноте, устроив большую презентацию, главным героем которой стала серия флагманов Xiaomi 12. Не менее важная премьера сегодняшнего дня — фирменная оболочка MIUI 13. Первыми новую версию интерфейса получили Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Позже она доберется и до прочих устройств компании.

Главное, что принесет с собой MIUI 13 — повышение стабильности и скорости работы. В последнем случае речь идет, прежде всего, о штатных приложениях, которые будут работать шустрее благодаря глубокой оптимизации. К числу нововведений стоит причислить новые виджеты. Это будут как практичные виджеты вроде времени или календаря, так и любопытные — напоминание о необходимости выпить воду или рецепт дня.

В MIUI 13 разработчики предложили более гибкую кастомизацию интерфейса и цветового оформления оболочки. Появилось больше статических и анимированных обоев. Xiaomi использовала микроскопические изображения для создания этих интересных движущихся фонов. Появился новый шрифт MiSans, который оптимизирован под китайский и английский языки.

Xiaomi также позаботилась о безопасности, и MIUI 13 обеспечивает обнаружение фишинга в SMS или звонках. Оболочка также предлагает механизм для блокировки установки опасных приложений и вставку водяных знаков на фотографиях конфиденциальных документов, например, паспорте.

По заявлению Xiaomi, MIUI 13 на 20% плавнее, чем MIUI 12.5, а также «поумнел» виртуальный помощник Xiao-AI. В числе важных фишек оболочки компания называет MIUI Next. Ее получат аппараты на базе Android 11 и Android 12. Это не столько функция, сколько философия фирменной оболочки и стратегия развития.

Компания декларирует, что MIUI отныне не только операционная система для мобильных устройств, она охватывает большее количество устройств, становится в основе экосистемы. Это платформа для целого ряда гаджетов. Команда разработчиков оболочки уже насчитывает 3000 сотрудников и именно они будут определять дальнейшее развитие оболочки.

Благодаря MIUI Next пользователи могут продолжить начатый на одном из устройств процесс на любом другом. Например, начав просматривать видео на смартфоне, можно одним касанием продолжить его просмотр на планшете или ноутбуке. Планшеты, смартфоны, телевизоры и ноутбуки будут взаимодействовать друг с другом. Можно будет передавать файлы, утилиты, контент и данные из буфера обмена.

Как это часто водится, первыми новую версию прошивки получат флагманы. Серия Xiaomi 12 получила MIUI 13 «из коробки», а в конце января 2022 года новая версия оболочки в качестве обновления доберется до Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. В это же время MIUI 13 Pad (адаптированная для работы на больших экранах) прилетит на планшеты Pad 5 и Pad 5 Pro.

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Источники: xiaomitoday, xiaomiui