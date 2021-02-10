Анонс Moto G Stylus (2022): кому поддержку стилуса в устройстве среднего класса

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Скучно и дорого

История линейки Galaxy Note подошла к концу, а идея премиального смартфона со встроенным стилусом найдет свое продолжение в Galaxy S22 Ultra. Но как быть тем, кто обладает ограниченным бюджетом на покупку смартфона с поддержкой электронного пера? Специально для них вышел Moto G Stylus (2022), но назвать ценник на него адекватным, точно не выйдет.

Среди сильных сторон смартфона производитель выделяет камеру, дисплей и время автономной работы. Moto G Stylus (2022) получил 90-герцовый экран разрешением FullHD+ и диагональю 6,8 дюйма, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и 50 Мп датчик в качестве главного в основной камере.

Все прочие параметры не вызовут никакого восторга. Аппаратная основа — Helio G88. Оперативной памяти предложили 4/6 Гб и постоянной 64/128 Гб. Имеется селфи-модуль на 16-мегапикселей и операционная система Android 11 «из коробки». Тыльная камера обладает тремя сенсорами, где 50 Мп модулю ассистируют датчики на 8 Мп и 2 Мп. Весит смартфон внушительные 216 грамм и его габариты составили 170,21х75,9х9,45 мм. За базовую версию с 4/64 Гб запросили $299,99.

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Источник: theverge