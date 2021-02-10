Анонс Moto G51: 120 Гц при разрешении HD+ и чип Snapdragon 480+

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Первый с новым процессором от Qualcomm

Линейка G одна из самых популярных в модельном ряду Motorola и компания продолжает пополнять портфолио этого семейства. Сегодня она представила Moto G51, который стал бюджетным 5G-смартфоном и первым предложил новую платформу Qualcomm, представленную на прошлой неделе.

Moto G51 оснастили 6,8-дюймовым IPS‑дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная основа — Snapdragon 480+, который стал чуть разогнанной версией Snapdragon 480. Предлагает смартфон флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти с возможностью виртуально расширить ее на 3 Гб.

На фронтальной поверхности Moto G51 установили фронтальную камеру на 13-мегапикселей и на тыльной стороне предложили тройную камеру с датчиками 50 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрообъектив). Руководит работой смартфона операционная система Android 11 с фирменной оболочкой My UI 2.0.

В Moto G51 установлена батарея емкостью 5000 мАч. На тыльной стороне смартфона установили сканер отпечатков пальцев. Имеется слот для двух SIM-карт, поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth v5.2, GPS, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Оценили смартфон в $235.

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Источник: mysmartprice