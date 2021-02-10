Анонс Moto G52: OLED-дисплей и хороший звук добрались до середнячка от Motorola

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Для европейского рынка достаточно интересное предложение

Несмотря на весь скепсис и растерянную армию поклонников, Motorola цепляется за рынок смартфонов и даже умудряется быть среди популярных брендов на ряде рынков. Наибольшим спросом пользуются аппараты семейства Moto G, и сегодня в его ряды влился Moto G52.

Новинка приходит на рынок Европы с ценником от 249,99 евро. За эту сумму пользователю предлагается смартфон с 6,6-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 20:9, разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и плотностью пикселей 402ppi. По центру дисплея встроили фронтальный модуль на 16-мегапикселей, а вот дактилоскопический датчик отправили на боковую грань.

Внутри корпуса весом 169 грамм и габаритами 161х74х8 мм скрывается чип Snapdragon 680, 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Moto G52 предлагает слот для карт microSD до 1 ТБ, стереодинамики, операционную систему Android 12 с оболочкой My UX и быструю зарядку TurboPower мощностью 30 Вт.

Корпус Moto G22 получил защиту от брызг по классу IP52 и на его тыльной стороне установили тройную тыльную камеру. Роль главного отвели датчику на 50 Мп со светосилой f/1.8 и дополнили его ультрашириком на 8-мегапикселей, а также 2 Мп сенсором для анализа глубины.

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Источник: phonearena