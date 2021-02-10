Анонс Nubia Z30 Pro: мощный фотофлагман с ультрабыстрой зарядкой

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Nubia Z30 Pro современный флагман с упором на мощность, камеру и быструю зарядку

Компания ZTE представила продолжение линейки Nubia Z. Состоялась премьера Nubia Z30 Pro, который предложил флагманское железо и продвинутую камеру, где разрешение всех датчиков на тыльной стороне составило 200-мегапикселей.

Внутри Nubia Z30 Pro стоит платформа Snapdragon 888 в связке с 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и предложили флеш-накопитель UFS 3.1 на 256/512 Гб. На лицевой панели установили 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED‑дисплей с частотой обновления144 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей.

Емкость аккумуляторной батареи составила 4200 мАч и предложили быструю зарядку NeoCharge на 120 Вт, на полный заряд уйдет 15 минут. Основная камера четырехкомпонентная, где три датчика разрешением 64-мегапикселя, дополняет которые перископический датчик на 8 Мп. Заявлена поддержка 5-кратного оптического зума, 50-кратного гибридного и двойной стабилизации изображения.

Оснастили Nubia Z30 Pro стереодинамиками, беспроводными адаптерами Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6E, дисплейным сканером отпечатков пальцев и фронталкой на 16 Мп. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Nubia UI 9.0. Оценили версию с 8/256 Гб памяти в $776, за модификацию с 12/256 Гб запросили $839 и за топовую с 16/512 Гб просят $932.

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Источник: mydrivers