Анонс OnePlus Nord 3: недорогой смартфон с флагманской камерой

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Тонкий легкий и мощный смартфон за недорого

Компания OnePlus официально представила свой долгожданный смартфон OnePlus Nord 3 в Индии. Предсказывали, что он станет просто перевыпущен OnePlus Ace 2V, но оказалось, что изменения все же есть, и они приятны.

Устройство в первую очередь ориентировано на аудиторию среднего уровня, предлагая поистине отличный набор спецификаций, таких как 50-мегапиксельная тройная основная камера, 120 Гц AMOLED-дисплей, чипсет MediaTek Dimensity 9000 5G и многое другое. Рассмотрим характеристики устройства более подробно.

Технические характеристики и функции OnePlus Nord 3

Начнем с дисплея, OnePlus Nord 3 предлагает великолепный 6,74-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с разрешением 1,5 К, высокой частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1450 нит, 100-процентной цветовой гаммой DCI-P3 поддержка HDR10+. Дисплей дополнительно защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Под капотом находится MediaTek Dimensity 9000 SoC. Это мощная флагманская платформа, изготовленная на современном 4-нм техпроцессе TSMC. Для понимания устройство набирает около миллиона баллов в Antutu и это уровень флагманского 8+ Gen 1 от Qualcomm. Из коробки будет установлен OxygenOS 13.1 на базе Android 13.

Что касается фото- и видеосъемки, устройство предлагает тройную основную камеру с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 с поддержкой OIS, (такая же у флагманского OnePlus 11) 8-мегапиксельным вторичным ультрашироким объективом и, 2-мега На передней панели устройства находится 16-мегапиксельная селфи камера, расположенная в центре выреза с отверстием.

Кроме того, гаджет оснащен аккумулятором на 5000 мАч в сочетании с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Также здесь установлены стереодинамики, линейный вибромотор и даже про инфракрасный порт не забыли. А еще здесь есть фирменный рычаг переключения режимов звука. Бренд также пообещал 3 года основных обновлений ОС+4 года регулярных патчей безопасности.

Цены и варианты OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 доступен в двух разных вариантах; 8 ГБ+128 ГБ и 16 ГБ+256 ГБ. Первый стоит $413, а второй – $462. Он будет доступен в цветовых вариантах Misty Green и Tempest Gray. Устройство поступит в продажу в стране с 15 июля 2023 г. через Amazon India и OnePlus.com.

Теперь очень важным вопросом остается возможность установить на китайский Ace 2V глобальную прошивку от Nord 3. Камеры разные и могут возникнуть определенные проблемы.

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Источник: opponews