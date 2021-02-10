Анонс Oppo Pad 2: брат близнец OnePlus Pad которого мы так долго ждем

110

Oppo Pad 2﻿ раскрыл окончательные характеристики будущего глобального OnePlus Pad﻿

Oppo вышла на рынок планшетов в прошлом году, анонсировав Oppo Pad в Китае. Хорошо принятое устройство было оснащено чипсетом Snapdragon 870. Сегодня компания провела важную презентацию в Китае, чтобы представить флагманские телефоны Find X6 и Find X6 Pro . Это событие было использовано для представления Oppo Pad 2.

Как и предполагалось, новинка стала полной копией планшета OnePlus Pad, дебютировавшего на глобальном рынке в феврале. Но на презентации от OnePlus нам не показали некоторых подробностей, и теперь мы уже точно знаем все о новом планшете.

Oppo Pad 2 имеет 11,61-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением 2800 x 2000 точек с частотой обновления 144 Гц, который поддерживает стандарт Dolby Vision и имеет соотношение сторон 7:5. Этот экран обеспечивает пиковую яркость 500 нит с 10-битными цветами и 88-процентным соотношением экрана к корпусу.

Планшет выполнен в тонком (6,54 мм) алюминиевом корпусе с 13-мегапиксельной камерой, расположенной сзади. Эта камера способна записывать видео в 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Немного непонятно зачем сделали этот огромный выпирающий глаз с камерой на задней панели, характеристики модуля не выглядят не поместившимися в этот корпус.

Впереди Oppo Pad 2 имеет 8-мегапиксельную фронталку, которая может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Планшет оснащен прошлогодним флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9000 в сочетании с памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и памятью UFS 3.1 объемом до 512 ГБ, что обеспечивает высокую скорость доступа и достаточное место для хранения данных и медиафайлов.

Oppo Pad 2 работает на базе ColorOS 13 для планшетов на базе Android 13, обеспечивая плавную и удобную работу. Он обладает большим аккумулятором емкостью 9510 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Кроме того, Pad 2 поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и порт USB-C.

Планшет также поддерживает Oppo Pencil 2 и новую умную сенсорную клавиатуру. К сожалению, устройство не имеет никаких лотков под семь карт или карты памяти, но поддержка GPS присутствует.

Oppo Pad 2 продается в двух цветах – серебряный и золотой, и трех вариантах памяти:

8/256 - 436$

12/256 - 495$

12/512 - 581$

Его первые продажи намечены на 24 марта, а глобальной версией станет OnePlus Pad.

Читать также: Meizu 20 это "красивейшие смартфоны в истории" - дизайнеры от скромности не умрут

Источник: weibo