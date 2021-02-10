Анонс OUKITEL WP28: бронированный смартфон с огромным аккумулятором за $140

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Доступный защищенный смартфон с хорошей автономностью

OUKITEL WP28 прошел строгие тесты военного уровня по стандарту MIL-STD-810H и IP68/69K, в результате чего обладает отличными характеристиками защиты от воды, пыли и падений, что делает его безопасным в любых экстремальных условиях. Будь то приключенческая поездка или экстремальные виды спорта на открытом воздухе, WP28 вас не подведет.

Благодаря аккумулятору большой емкости 10600 мАч смартфон обеспечивает хорошую автономность. Полного заряда вам хватит на 33 дня в режиме ожидания, 50 часов музыки или 18 часов видео. WP28 поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяющую существенно сократить время заполнения заряда аккумулятора.

WP28 работает под управлением новейшей операционной системы Android 13, оснащен чипсетом T606, объединяющим 2 ядра Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц, что обеспечивает неплохую производительность, достаточную для большинства повседневных.

Здесь установлен 6,52-дюймовый экран с разрешением 720×1600. Он использует технологию сенсорной панели CTP INCELL, чтобы обеспечить более быстрый отклик и плавную работу.

Смартфон оснащен передним 5-мегапиксельным объективом с фиксированным фокусом и 13-мегапиксельным объективом с автофокусом на задней панели, а также дополнительным 0,3-мегапиксельным объективом.

Модель поддерживает два слота для SIM-карт, что позволяет одновременно использовать две симки или одну SIM-карту и одну карту памяти.

Вместе с тем WP28 также оснащен функцией NFC, удобной для осуществления мобильных платежей и быстрого подключения устройств. Кроме того, здесь есть сканер отпечатков пальцев, функция OTG и другие полезные настройки.

Мировая премьера OUKITEL WP28 прошла сегодня, 24 июля. Смартфон доступен на AliExpress с премьерной скидкой. Обычная розничная цена модели составляет $179,99, а при проведении акции с 24 по 28 июля цена со скидкой будет составлять $139,99. Это отличная возможность стать владельцем бюджетного защищенного смартфона по привлекательной цене.

OUKITEL WP28 - $139,99

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Источник: Oukitel