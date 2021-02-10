Анонс POCO X4 Pro 5G: старый знакомый с новым экстерьером

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Снова ребрендинг. Объект для клонирования Redmi Note 11 Pro 5G

Рядовой потребитель хорошо знает, что POCO — суббренд Xiaomi. Несмотря на все заявления, что компания самостоятельна и независима, в это верится с трудом. Впрочем, и сама компания не особо утруждается скрывать тесную связь с Xiaomi продолжая политику ребрендинга. Очередное тому подтверждение — POCO X4 Pro 5G, анонс которого состоялся вчера.

Даже беглого взгляда на характеристики достаточно, чтобы понять, что перед нами Redmi Note 11 Pro 5G с другим именем. Единственное изменение — дизайн тыльной панели. Было решено предложить ставшую уже фирменной черную вставку на всю ширину корпуса в области расположения основной камеры. А еще POCO X4 Pro 5G получил уже привычный желтый цвет помимо черного и синего.

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Смартфон оснастили AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. В его основе лежит чип Snapdragon 695, предложили 6/8 Гб оперативки LPDDR4X и постоянной UFS 2.2 емкостью 128/256 Гб.

За фотовозможности POCO X4 Pro 5G отвечает селфи-камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная 108 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрообъектив). Предложили защиту от брызг IP53, порт USB Type-C, линейный вибромотор, ИК-порт, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу питания.

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Питает POCO X4 Pro 5G батарея емкостью 5000 мАч и есть быстрая 67-ваттная зарядка. Поставляется смартфон с операционной системой Android 11 с надстройкой MIUI 13. Доступен он в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 299 и 349 евро соответственно. На старте продаж за POCO X4 Pro 5G просят 269 и 319 евро соответственно.

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Источник: gizmochina