Каким будет Redmi 10A: дизайн

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Дизайн явно на любителя

За последние полгода Xiaomi представила три бюджетные новинки. Летом показали Redmi 10, потом в Индии появился Redmi 10 Prime, а всего пару дней назад состоялась премьера Redmi 10 2022. Теперь компания готовится представить Redmi 10A, информация о котором ранее была найдена на просторах сертификационного центра TENAA.

Вчера мы рассказали о характеристиках предстоящего Redmi 10A, а сегодня мы можем взглянуть на то, как он будет выглядеть. В базе данных TENAA появились изображения модели с индексом 220233L2C, которая может выйти на рынок как Redmi 10A. К исполнению передней панели нет вопросов, там все типично и обыденно для наших дней. А вот с чем дизайнеры поизгалялись, так это с исполнением основной камеры.

Площадка основной камеры Redmi 10A квадратная и ее дополнительно окружили черным «ореолом», чтобы было где логотип компании нанести и встроить сканер отпечатков пальцев. Судя по всему, основная камера получила только один датчик изображения на 13 Мп со светодиодной вспышкой, а все прочие отверстия лишь заглушки.

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По данным с сайта TENAA Redmi 10A получил дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением 1600х720 пикселей, фронталку 5 Мп, до 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, батарейка на 5000 мАч и восьмиядерный процесс с тактовой частотой 2,0 ГГц.

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Источник: mydrivers