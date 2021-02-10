Xiaomi подтвердила топовую платформу MediaTek в Redmi K50

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Это Dimensity 9000, но нет уверенности, какая именно модель его получит

Последние дни насыщены на новости о серии Redmi K50 и не в последнюю очередь благодаря инсайдеру @OnLeaks, который рассекретил внешний вид двух моделей линейки. Прервала молчание и сама компания, которая решила внести ясность с тем, какую аппаратную платформу получит одна из моделей семейства.

Во время общения с фанатами компании на своей странице в Weibo генеральному менеджеру Xiaomi был задан вопрос, получит ли какой-то из смартфонов Redmi процессор Dimensity 9000. На что тот ответил утвердительно и сообщил, что такая модель выйдет в рамках семейства Redmi K50. К сожалению, он не стал конкретизировать, какой именно смартфон ее получит. На уровне предположений — Redmi K50 Pro или Redmi K50 Pro+.

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Кроме того, известный информатор Digital Chat Station также сообщил о том, что чипсет Dimensity 9000 будет установлен в одной из моделей серии Redmi K50. Этому же смартфону он пророчит быструю зарядку мощностью 120 Вт, стереодинамики с настройкой от JBL и линейный вибромотор. Представить новинки должны в марте и тогда мы точно сможем судить, какими вышли все устройства серии Redmi K50.

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Источник: gizmochina