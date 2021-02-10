Анонс Realme 11 5G и Realme 11 4G: хорошие смартфоны, которые вы не захотите купить

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Хорошие, но слишком дорогие

Серия Realme 11 в этом году основной поклон делает на дизайне. Каждая из этих моделей имеет уникальную и яркую внешность. Теперь ее дополнили две новые модели для международного рынка — Realme 11 5G, представленный на Тайване, и Realme 11 4G, дебютирующий во Вьетнаме.

Как следует из названий, первый поддерживает подключение 5G благодаря новому "старому" чипу Dimensity 6100+. По факту это реинкарнация Dimensity 810, который, кстати, был довольно неплохим чипом. Realme 11 4G оснащен SoC Helio G99. В программе новинки работают под управлением Realme UI 4.0 на базе Android 13.

Realme 11 5G оснащен 6,72-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Модель 4G имеет меньшую диагональ (6,4 дюйма), но использует экран AMOLED с разрешением FHD+ при частоте обновления 90 Гц.

Концепция, которая была в 10 серии, полностью повторилась и она и тогда и сейчас немного непонятна. Обе новинки оснащены 16-мегапиксельными передними камерами: модель 5G может похвастаться вырезом по центру, а у модели 4G передняя камера находится в левом углу.

Задние камеры тоже отличаются. Realme 11 5G достался основной датчик ISOCELL HM6 разрешением 108 МП, дополненный 2 Мп датчиком глубины сцены. Realme 11 4G оснащен основной камерой на 108 МП, но в паре с 2 Мп монохромным. За автономность отвечают батареи емкостью 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт.

Облик у новых смартфонов довольно привлекательный и выгодно выделяется среди одноклассников, но та цена, которую нужно будет отдать за эту красоту немного смущает.

Realme 11 5G выпускается в черном и золотом цветах. Цены начинаются с $312 за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до $337 за модель 8/256 ГБ. Realme 11 4G также доступен в черном и золотом цветах по цене от $286 в комплектации 8/256 ГБ.

Приблизительно по такой же цене, а может и дешевле, можно найти Realme GT Neo 5 SE у которого мощный процессор, крутой дисплей и тоже неплохой дизайн. Поэтому, по моему мнению, смартфоны переоценены и будут интересны только тем, для кого дизайн имеет приоритетное значение в выборе смартфона.

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Источник: gsmarena.com