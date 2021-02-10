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Топовые наушники по вкусной цене

Вместе с серией Realme 11 мы также получили последнего представителя семейства Buds Air – Realme Buds Air 5 Pro. Новые флагманские беспроводные наушники от Realme имеют 11-миллиметровые вуферы и 6-миллиметровые планарные динамики, активное шумоподавление (ANC) и поддержку кодека LDAC с высоким битрейтом.

Наушники подключаются через Bluetooth 5.3 и защищены от пота брызг по стандарту IPX5. Realme утверждает, что его система ANC может заглушить до 50 дБ шума вокруг вас благодаря шести микрофонам по три на каждом. Автономность наушников без кейса составляет до 11 часов с выключенным ANC и 40 часов с зарядным футляром. Наушники также поддерживают соединение с двумя устройствами одновременно.

У нас на тестах были наушники от этого бренда, и предыдущая версия показывала себя с лучшей стороны. Уверен, что новинка тоже не подведет и будет одним из лучших решений за свои средства.

Buds Air 5 Pro поставляется в цветах Sunrise City и Starry Night Black за 399 юаней ($58). Открытая продажа в Китае начнется 31 мая. Международные цены и доступность будут подробно известны позже.

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Источник: gsmarena