Анонс Realme GT Neo: топ за свои деньги с отличным звуком и мощным железом

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В Китае дебютировал игровой Realme GT Neo — первый с Dimensity 1200

Realme сумела стать заметным игроком на рынке смартфонов и создает универсальные продукты. И вот сегодня — новая презентация и новые устройства. Закрепить успех призван Realme GT Neo — стильный и мощный.

В случае с Realme GT Neo компания сделала ставку на дисплей с высокой частотой обновления, мощность и быструю зарядку. В его арсенале AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Разрешение FullHD+ (2400х1080 точек) и частотой отклика 360 Гц.

Базируется Realme GT Neo на новом флагманском чипе MediaTek — Dimensity 1200, который изготовлен с применением норм 6-нанометрового техпроцесса, обладает 8 процессорными ядрами с пиковой частотой 3 ГГц. Оперативной памяти предложили 6/8/12 Гб и постоянной 128/256 Гб UFS 3.1.

Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и есть поддержка быстрой зарядки на 50 Вт. Разрешение фронталки составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех модулей: 64 Мп (Sony IMX682, f/1.8) + 8 Мп (ширик, угол обзора 119°, f/2.3) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Предлагает Realme GT Neo поддержку Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, 5G и NFC, а также систему жидкостного охлаждения.

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Есть стереодинамики с Dolby Atmos и сертификация Hi-Res Audio. В качестве программной платформы выступает фирменная надстройка Realme UI 2.0 на основе Android 11. В Китае Realme GT Neo появится в продаже с 8 апреля в трех модификациях: 6/128 Гб — $274, 8/128 Гб — $305 и 12/256 Гб — $351.

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Источники: mydrivers, mydrivers