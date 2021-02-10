Анонс Realme Pad 2: крутой бюджетный планшет с приятным сюрпризом за $245

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Будущий хит продаж от Realme

Только что состоялся анонс бюджетного планшета от компании Realme под названием realme Pad 2. Первое поколение не смогло составить достойную конкуренцию своему визаву Redmi Pad от компании Xiaomi, потому что он был хуже почти по всем параметрам, а главным преимуществом конкурента был чип Helio G99.

И вот Realme проделала серьезную работу над ошибками и показала вторую версию планшета. Характеристики подтянули, внешность и материалы корпуса также, а основным козырем может стать поддержка семи карт которой у Redmi Pad нет.

Почему я пишу "может"? Дело в том, что на всех сайтах, таких как gsmarena или 91mobiles, пишут о наличии поддержки LTE, но на официальной странице товара никакого упоминания об этом нет, да и на слайдах презентации ни слова о 4G не написано. Все остальные характеристики совпадают с истоками.

11.5-дюймовый IPS экран с разрешением 2000×1200 пикселей и адаптивной частотой развертки 40 – 120 Гц. Сердцем новинки стал процессор MediaTek Helio G99. Чип работает в паре с 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопителем на 128/256 ГБ и поддержкой карт microSD. Также мы получим четыре динамика, две камеры на 8 МП – фронтальную и основную.

Аккумулятор установлен на 8360 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Беспроводные интерфейсы: 4G LTE(под вопросом), Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.2. Из коробки будет установлена операционная система Android 13 с интерфейсом realme UI 4.0 for Pad. Обещают многие специфические функции именно для планшета и над операционной системой хорошо поработали.

Если поддержка сим-карт подтвердится, то планшет станет действительно ультимативным решением за свои деньги (от $245), а если это ошибка, он будет просто качественным планшетом за свои деньги и составит достойную конкуренцию устройствам от Xiaomi и других конкурентов. Продажа начнется 26 июля в Индии.

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Источник: realme