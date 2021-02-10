Анонс Realme Pad X: стильно, молодежно и недорого

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Ожидали более мощный планшет

Сегодня состоялась презентация Realme Pad X. И это тот редкий случай, когда инсайдеры промахнулись с предсказаниями. Реальность не оправдала ожидания и конкурента Xiaomi Pad 5 мы не получили. Тем не менее у компании вышел доступный и сбалансированный планшет для массовой аудитории.

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Почти 85% лицевой поверхности Realme Pad X пришлось на дисплей диагональю 11 дюймов и разрешением 2000х1200 пикселей. Максимальная яркость составила 450 нит, частота отклика сенсора 240 Гц и заявлена защита от синего света на аппаратном уровне. Вместо ожидаемого Snapdragon 870, тут предложили Snapdragon 695 в связке с 4/6 Гб оперативной памяти.

Realme Pad X оснастили флеш-накопителем на 64/128 Гб, четырьмя динамиками с Dolby Atmos, слотом для карт памяти до 512 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 8340 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и предложили технологию обратной зарядки.

Руководит работой планшета фирменная оболочка Realme UI 3.0 for Pad на базе Android 12. Разрешение фронтального модуля составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили одиночный датчик на 13 Мп. Весит аппарат 499 грамм при габаритах 252,2х163,8х7,1 мм.

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Есть поддержка стилуса и съемной клавиатуры, но их придется докупать отдельно за $74 и $59 соответственно. Что касается Realme Pad X, то его предлагают в двух модификациях с 4/64 Гб памяти по цене $193 и 6/128 Гб за $238. На старте продаж планшет можно будет приобрести со скидкой в $15.

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Источник: mydrivers