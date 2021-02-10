Realme GT Neo 3T: характеристики и время выхода

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Realme GT Neo 3 с чипом от Qualcomm появится в июне

Realme GT Neo 3 только в июне выйдет на глобальный рынок, а компания уже готовится представить realme GT Neo 3T. По сути, выходом этой модели производитель хочет угодить поклонникам чипов Qualcomm, заменив Dimensity 8100 на Snapdragon 870. Инсайдеры принесли весть, что представить Realme GT Neo 3T должны в июне и первой страной, где он может появиться в продаже, станет Индия.

Характеристики Realme GT Neo 3T указывают на то, что это будет глобальный вариант Realme Q5 Pro, который доступен в Китае. Это может указывать на то, что до рынка Поднебесной аппарат не доберется. Смартфон обладает 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем E5 от Samsung с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, 100% цветовой охват DCI-P2 и коэффициент контрастности 5000000:1.

Под капотом Realme GT Neo 3T чип Snapdragon 870, 8/12 Гб оперативки, флеш-память 128/256 Гб UFS 3.1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой и руководит работой устройства фирменный интерфейс Realme UI 3.0 на базе Android 12. Обещают фронталку на 16-мегапикселей и три сенсора на тыльной стороне 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina