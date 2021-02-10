Анонс Realme Q3s с емкой батарейкой и 144-Гц экраном

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Смартфон ориентирован исключительно на рынок Китая

Сегодня Realme устроила большую презентацию в Китае, посвященную анонсу новых продуктов. В числе дебютантов оказался Realme Q3s, который стал очередным представителем линейки устройств среднего сегмента.

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Realme Q3s удостоился чипа Snapdragon 778G 5G, который встречается в realme GT Master Edition и XiaoMi 11 Lite 5G NE. На передней панели установили 144-герцовый дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением 2412х1080 точек с пиковой яркостью 600 нит, а также фронтальную камеру на 16-мегапикселей.

Поставляется Realme Q3s с аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Габариты устройства составили 164,4х75,8х8,5 мм при весе 199 грамм. Руководит работой смартфона операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

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Оснастили Realme Q3s тройной тыльной камерой 48 Мп + 2 Мп (портретник) + 2 Мп (макрообъектив), 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, а также сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Смартфон доступен в трех модификациях, где младшая предлагает 6/128 Гб памяти и запросили за нее $235. Вариант с 8/128 Гб памяти обойдется в $250 и за топовую модификацию с 8/256 Гб запросят $313.

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Источник: mydrivers