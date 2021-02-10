Анонс Redmi 10 2022: щас будет больно фанатам компании

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Это прошлогодний Redmi 10 с рядом упрощений

Xiaomi перевыпустила бюджетный Redmi 10. К сожалению, в нынешних реалиях компания увлеклась размножением и клонированием своих устройств. Она «забила» на то, чтобы делать каждую модель самодостаточной, как есть — и так купят. Сегодня компания представила на глобальном рынке Redmi 10 2022, где пользователям по факту пытаются впарить прошлогоднюю модель только с двумя отличиями.

После прочтения характеристик почти наверняка найдутся те, кто скажет «да нафиг он нужен?». Для расширения модельного ряда и увеличения продаж. На передней панели Redmi 10 2022 установили 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400х1080 точек, прикрывает который стекло Gorilla Glass 3.

В основе смартфона лежит чип Helio G88, предложили 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. В комплекте с устройством идет зарядный адаптер на 22,5 Вт. В арсенале Redmi 10 2022 фронталка на 8-мегапикселей и четверная тыльная камера 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Имеется порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, NFC, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев. Руководит работой гаджета ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. В Redmi 10 можно сразу поставить две SIM-карты и карточку памяти, ничем не жертвуя. Redmi 10 2022 этого преимущества лишили, лоток тут гибридный. Еще в издании нынешнего года отказались от топовой версии с 6/128 Гб памяти. Ценник на смартфон не объявлен.

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Источник: xiaomi