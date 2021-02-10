Анонс Samsung Galaxy A13 5G: самый доступный 5G-смартфон компании

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Сегодня Samsung анонсировала свой самый доступный 5G-смартфон — Galaxy A13. Аппарат является продолжением Galaxy A12, который дебютировал в начале нынешнего года. Ничего выдающегося аппарат не предлагает, это тот максимум, на который оказался способен на сегодняшний день южнокорейский гигант.

Samsung Galaxy A13 5G оснащен 6,5-дюймовым Infinity-V-экраном разрешением HD+ с адаптивной частотой обновления 90 Гц. Аппаратной основой новинки стал чипсет Dimensity 700. Смартфон получил 64 Гб постоянной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти до 1 ТБ.

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На передней панели Galaxy A13 установили фронтальную камеру на 5-мегапикселей и основная камера получила три датчика изображения 50 Мп + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и заряжать его можно на мощности 15 Вт.

В активе смартфона боковой сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников и руководит аппаратом операционная система Android 11 с фирменной оболочкой One UI. Продажи Galaxy A13 в США стартуют 3 декабря и запросили за него $249,99.

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Источник: phonearena