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Samsung Galaxy A23 по части камеры может быть близок к флагманам

30.11.2021 554 0

50 Мп датчик и оптический стаб могут стать неотъемлемой частью доступного устройства Samsung

Серия Galaxy A является одной из успешных в модельном ряду Samsung, объем продаж этих устройств стабильно высокий. А чтобы придать привлекательности моделям этой серии, компания начала добавлять в них какие-то флагманские фишки. Так, на аппараты этой линейки пришла влагозащита и система оптической стабилизации изображения. Еще один тренд в новинках — установка 50 Мп камер.

 

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В следующем году Samsung представит Galaxy A23, который, как и прочие устройства компании получат 50 Мп датчик изображения. Такого же разрешения сенсор будет установлен и в Galaxy A13. Ожидается, что Galaxy A23 выйдет в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой. Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч.

 

Samsung Galaxy A23 по части камеры может быть близок к флагманам – фото 1

 

Есть также вероятность того, что камера Galaxy A23 получит систему оптической стабилизации изображения. Ранее сетевые источники указывали на то, что Samsung планирует предложить оптический стаб во всех своих моделях серии Galaxy A 2022 года. Если эти сведения достоверны, то Galaxy A23 должен получить эту фишку. Согласно слитому в сеть графику премьер в 2022 году представить новинку должны в апреле следующего года.

 

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Источник: galaxyclub

Samsung Galaxy A23
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.11.2021

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Samsung Galaxy A23 по части камеры может быть близок к флагманам