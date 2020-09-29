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Samsung начал отправлять обновление OneUI 2.1 для бюджетника Samsung Galaxy M21

29.09.2020 415 0

Хит от Samsung Galaxy M21 получает долгожданное обновление до One UI 2.1.

 

Samsung M21

 

Samsung наконец-то разворачивает обновление One UI 2.1 для смартфона Samsung Galaxy M21. Несколько дней назад компания выпустила обновление для другого хитового смартфона M31. Новая прошивка для M21 приносит последний патч безопасности, новые функции камеры и многое другое.

 

Прошивка имеет номер M215FXXU2ATI9, а ее размер составляет 1292.01MB. Главный фокус поставлен на обновление приложения камеры – включены новые функции: «Собственные фильтры», «Одиночный дубль», «Ускоренная съемка ночью».

 

Кроме того, обновление добавит такие опции, как Quick Share, Music Share. Также Samsung обещает улучшения общей стабильности работы Galaxy M21, но не объясняет, что именно программисты сделали для улучшения работоспособности. Также на данный момент неизвестно, добавится ли в новой прошивке функция «Ручная выдержка» в Профессиональном режиме, как и в Galaxy M31.

 

Galaxy M21 в синем цвете

 

Обновление распространяется на рынках Европы и Азии. Как и любое обновление, распространяемое «по воздуху», оно должно внедряться поэтапно. Следовательно, пользователям придется подождать некоторое время, чтобы получить его на свое устройство.

 

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Но не стоит забывать, что проверять обновление пользователи могут также вручную, перейдя в Настройки > Обновление ПО > Скачать и установить.

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Samsung M21 на живом снимке

 

Источник: SamMobile


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Samsung OneUI 2.1 Samsung Galaxy M21
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.09.2020

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Samsung начал отправлять обновление OneUI 2.1 для бюджетника Samsung Galaxy M21