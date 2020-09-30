Samsung Galaxy S21 Ultra: емкость аккумулятора подтверждена

130

У Samsung Galaxy S21 Ultra будет та же батарейка, что и у Galaxy S20 Ultra

Помните те прекрасные времена, когда новый флагман от А-бренда ждали с предвкушением, а слухи и утечки были минимальны? Увы, эффект неожиданности, кажется, потерян навсегда. Интригу хранить никто не считает нужным, первые слухи случаются задолго до релиза и обилие утечек иногда просто зашкаливает.

Читать также: Samsung начал отправлять обновление OneUI 2.1 для бюджетника Samsung Galaxy M21

Эту грустную тенденцию подтверждают и первые сведения о Samsung Galaxy S21 Ultra. Анонс новинки можно ждать в феврале следующего года, но кое-какие первые детали о ней начали появляться в сети. На этот раз они касаются емкости аккумулятора. Правда, здесь информацией мы обязаны не техно-шпионам, а китайскому сертификационному ведомству 3С.

Концепт Samsung Galaxy S21

Процедуру одобрения прошла модель батарейки EB-BG998ABY, которая должна стать частью Galaxy S21 Ultra. Это будет несъемный аккумулятор емкостью 4885 мАч или его типичная емкость составит 5000 мАч. Если эти сведения точны, то компания не пойдет по пути наращивания миллиампер, предложив ту же батарейку, что и в Galaxy S20 Ultra.

Читать также: Samsung рассказала, как будут эволюционировать камеры в смартфонах

Оговоримся, что нейминг нового поколения флагманов Galaxy S21 условный. Возможно, в случае с преемниками Galaxy S20 компания решится дать им имя Galaxy S30.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: sammobile